تحطم مقاتلة أمريكية وغموض حول مصير الطيار

مقاتلة أمريكية من طراز "إف إي-18" - أرشيفية

أكد مسؤول أمريكي، الأربعاء، تحطم طائرة مقاتلة من الطراز "إف إي-18" قرب وادي الموت شرق قاعدة سلاح الجو البحري في ولاية كاليفورنيا، وامتنع المسؤول عن الإدلاء بمزيد من المعلومات.

Advertisements

وقال الليفتنانت كوماندور ليديا بوك، المتحدثة باسم برنامج جوينت سترايك فايتر في بيان اليوم: "أفراد البحث والإنقاذ يعملون بالموقع وحالة الطيار غير معروفة حاليًا".



ونهاية العام الماضي أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، أن طائرة مقاتلة تابعة لها من الطراز نفسه تحطمت في بحر الفلبين، بعد أن تعرضت لمشكلة ميكانيكية خلال عمليات روتينية.

وقالت البحرية إن الطيارين تم إنقاذهما وهما في حالة جيدة، وأضافت أن التحقيق يجري للوقوف على ملابسات الحادث.