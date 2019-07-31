التضخم بإيران وحل الدولتين.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، الـ31 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: اجتماع البحرين.. مساعٍ لتوحيد العالم ضد تهديدات إيران في هرمز، وألمانيا تؤكد أنه لا يمكن حل الوضع في مضيق هرمز بالخيار العسكري، وإسرائيل توافق على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، ومحمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات، ونتنياهو يتعهد بعدم إخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية، وتوصيات حقوقية عربية بالتحرك دوليا لمواجهة جرائم إسرائيل، ووزير الخارجية الإيراني يؤكد أنهم جاهزون للتفاوض مع جيرانهم.

كما تتابعون أيضا: الإمارات تؤكد أن العلاقات مع السعودية تترسخ.. وأن شق الصف مستحيل، وإقالة مفاجئة لوزير العدل الجزائري و"سجان" رموز بوتفليقة يخلفه، وربيع الفلسطيني.. براءة انتزعتها إسرائيل من مراتع الصبا لمخافر الاحتلال، والعاهل الأردني يؤكد لكوشنر أن حل الدولتين طريق السلام، والمقاومة الإيرانية تكشف كواليس احتجاز الناقلة البريطانية، وإيران تؤكد مواصلة اختباراتها الصاروخية.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: التضخم يتوحش بطهران.. إيران تعتزم حذف 4 أصفار من عملتها الرسمية، وتحذير ترامب يهبط بالأسهم اليابانية في الإغلاق، ونمو إيرادات أرامكس 4% خلال الربع الثاني من 2019، وانتهاء مباحثات الصين وأمريكا التجارية ومؤشرات طفيفة على إحراز تقدم، والنفط فوق 65 دولارا مع انخفاض المخزون الأمريكي، وصهر أردوغان مهندس انهيار الاقتصاد التركي.

وفي التكنولوجيا: مواصفات وسعر أحدث جهاز صيني لمراقبة الأطفال من "آنكر"، وإلى الملاعب تجدون: صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وفي الفن تقرأون: فيلم "جابر" يثير الجدل والحكومة الأردنية تحقق في تهمة تزييف التاريخ، بينما في المنوعات: "شريحة غامضة" داخل معدة تمساح.. ومحاولات لفك اللغز.

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