واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على خامنئي.

وأضاف، أن واشنطن لا تعتبر وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

وتابع أن، واشنطن ستضع شروطًا خاصة لرحلات ظريف الخارجية خاصة ما يتعلق بالأمم المتحدة.

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وأكد المسؤول أن وزير الخارجية الإيراني نفذ أجندة خامنئي المتهورة

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

والإثنين قبل الماضي، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.

وجاءت الخطوة الأمريكية في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار قبل عام كامل.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء توقيع أمر بفرض تلك العقوبات المالية: "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".