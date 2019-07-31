مسؤولون أمريكيون: وفاة حمزة بن لادن

أكد مسؤولون استخباراتيون أمريكيون، الأربعاء، وفاة حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الراحل أسامة بن لادن وخليفته المحتمل، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

ولم يقدم المسؤولون تفاصيل بشأن مكان وزمان وفاة حمزة بن لادن، أو إذا كانت الولايات المتحدة لعبت دوراً في وفاته، بحسب الشبكة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أكدت وفاته، كما لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره التعليق على هذه المعلومة التي استندت فيها "إن بي سي" إلى ثلاثة مصادر استخباراتية.

وكرر ترامب مرتين، خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أعلق على ذلك".

وكان آخر بيان علني معروف من حمزة بن لادن، أصدرته الذراع الإعلامية للقاعدة في عام 2018.





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ويُعتقد أن حمزة بن لادن الذي يعتقد أنه رافق والده حين انتقل إلى أفغانستان عام 1996، وأعلن الحرب ضد الولايات المتحدة، وظهر في مقاطع فيديو دعائية للقاعدة.

وكقائد لتنظيم القاعدة أشرف أسامة بن لادن على عمليات ضد أهداف غربية بلغت ذروتها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على البنتاجون ومركز التجارة العالمي في نيويورك.

وقتلت قوات البحرية الأمريكية أسامة بن لادن في غارة عام 2011 على مجمعه في باكستان.

وكان مكان وجود حمزة بن لادن محل التهكنات طيلة سنوات، في ظل معلومات مختلفة تفيد بأنه يقيم في باكستان وأفغانستان وسوريا.





وفي مقال نشر في سبتمبر/ أيلول 2017، قال خبير مكافحة الإرهاب وعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق علي صوفان إن "حمزة يستعد للقيام بدور قيادي في التنظيم الذي أسسه والده".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى أن "تنظيم داعش على وشك الانهيار، أصبح حمزة الآن أفضل شخصية لإعادة توحيد الحركة الجهادية العالمية".

وفي فبراير/شباط أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة نحو مليون دولار للحصول على معلومات حول مكان حمزة بن لادن.

ووصف برنامج مكافآت مكافحة الإرهاب التابع للوزارة، بن لادن الابن على "تويتر" بأنه "زعيم ناشئ في تنظيم القاعدة، هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".