الان تتابع فيديو كارثة.. ضباط أتراك ينهالون بالضرب على سائح حتى الإغماء في أحد المطارات بتركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تداولت مواقع تركية فيديو كارثة يكشف اعتداء وُصف بالوحشي من قبل ضباط في قسم شرطة بأحد المطارات التركية على أحد السياح الأجانب.
يظهر الفيديو، الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن ضباطا ينهالون بالضرب المبرح بالأقدام على أحد الأشخاص قيل إنه سائح أجنبي حتى فقد وعيه داخل قسم شرطة في أحد المطارات التركية، إلا أن كاميرا المراقبة سجلت الحادث الأليم الذي تسرب إلى وسائل الإعلام.
انهالت التعليقات المناهضة للواقعة بعد نشر الفيديو بدقائق، أعقبتها تحذيرات وحملة تطالب بالتحقيق الفوري مع مرتكبي الحادث، وأخرون يطالبون بمقاطعة السياحة التركية طالما لا يوجد أمان حتى في أقسام الشرطة المنوط بها الحفاظ على الأمن في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو كارثة.. ضباط أتراك ينهالون بالضرب على سائح حتى الإغماء في أحد المطارات بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.