أتلفت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء لغما بحريا خلفته ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة شمال غربي البلاد. وبحسب موقع الجيش، عثرت دورية من قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة على اللغم بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس. وأضاف الموقع أن دورية قوات التشكيل البحري تمكنت من إتلاف اللغم، الذي خلفته ميلشيا الحوثي الانقلابية. وتنفذ بشكل مستمر فرق التشكيل البحري في المنطقة الخامسة بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل ميدي وعبس، لتأمينها والتأكد من خلوها من مخاطر الألغام التي تمثل تهديدا كبيرا للصيادين وحركة السفن في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تتلف لغما بحريا للميلشيا في سواحل البحر الأحمر بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.