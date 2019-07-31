السيسي: المليشيات الموالية لـإيران بسوريا و اليمن و لبنان تؤجج الصراع في المنطقة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن لمليشيات الموالية لـإيران في سوريا و اليمن و لبنان تؤجج الصراع في المنطقة.
وأضاف، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، تموز 31، 2019: نسعى لإيجاد حلول لأزمات المنطقة بعيدًا عن الحل العسكري.
وتابع: لا بد من الحفاظ على الاستقرار في المنطقة بعيدًا عن الصراعات.
وأكد الرئيس المصري أن دخول المنطقة في صراعات أخرى سيكون له تداعيات خطيرة على الجميع.
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