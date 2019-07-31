الهجرة الدولية تعلن وفاة 15 مهاجراً في قارب نقل بين اليمن وجيبوتي

قالت منظمة الهجرة الدولية، إن 15 إثيوبيا توفوا في قارب يقل 90 مهاجرا كانوا عالقين بين جبيوتي واليمن لمدة أسبوع كامل.

وأشارت المنظمة في سلسلة تغريدات لها بحسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن فرقها الصحية تدعن المهاجرين الناجين الذين وصلوا إلى البريقة.

وأكدت أن المهاجرين كانوا مسافرين من جيبوتي إلى اليمن عندما تعطل قارب المهربين.

ونقلت المنظمة عن الناجين تأكيدهم أن البعض تُوُفي بسبب الجوع والعطش والبعض غرق عندما أُلقي به من على ظهر القارب والآخرين توفوا في اليمن لانهم لم يستطيعوا الوصول إلى المراكز الصحية بالسرعة الكافية.

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وبينت المنظمة أنها شرعت في معالجة أحد المهاجرين الناجين وفي الوقت نفسه تسعى المنظمة لمعرفة أماكن الناجين الآخرين كي توفر لهم أي مساعدات طارئة قد يحتاجونها (حالياً لا يُعرف موقع اغلب المهاجرين الآخرين).

وبحسب المنظمة فإن حادثة القارب حدث بعد يوم من وصول تقارير عن مهاجرين يحتجزهم مهربين بالقرب من رأس العارة حيث كان يتم إطلاق النار عليهم وهم يحاولون الفرار من السجن غير الآدمي.

وقالت الهجرة الدولية إنها تناشد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر شركاءها الإقليميين في القرن الأفريقي والخليج العربي لأن يعملوا معها لحماية كل المهاجرين في هذا الطريق.

وأوضحت أن الاحداث الأخيرة تظهر كيف ان حياة الكثيرين على المحك وانه يجب عمل المزيد لأداره الهجرة بشكل إنساني.