خارجية ألمانيا: لا يمكن حل أزمة مضيق هرمز بالخيار العسكري

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، إنه لا يمكن حل الوضع في مضيق هرمز بالخيار العسكري.
وأكد "ماس"، في تصريحات له، أن بلاده لن تشارك في التحالف الذي تقوم أمريكا بتجهيزه للتمركز في مضيق هرمز لحماية الملاحة الدولية.
وأضاف "ماس"، أن بلاده كانت دائما تؤيد خيار الدبلوماسية عن الخيار العسكري في مثل هذه الظروف.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طالبت ألمانيا رسمياً بالمشاركة في تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز، ومواجهة الاعتداءات الإيرانية.
والأحد، طالب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولجانج إيشينجر، الحكومة الألمانية بالمشاركة بفاعلية في البعثة الأوروبية التي اقترحتها بريطانيا في البداية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز.
وقال، في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" إنه "لا يوجد بلد في العالم معني بسلامة حرية الملاحة العالمية مثل ألمانيا، لأنها إحدى أهم الدول المصدرة للسلع والبضائع في العالم".
والأسبوع الماضي، احتجزت طهران ناقلة بريطانية واقتادتها إلى المياه البحرية الإيرانية.
واعتادت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر الماضية.
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