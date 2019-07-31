تداول سعوديون مقطع فيديو للملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يزور أخاه الأمير بندر بن عبدالعزيز. وبحسب المقطع فقد كانت الزيارة أثناء مرض الأمير بندر وقبل وفاته. وبعد استماع خادم الحرمين الشريفين لوصية أخيه طمأنه بالقول: "نحن عند حسن ظنك". كما رد على وصية أخيه بالحرص على الإسلام بالقول: "نحن دولة قامت على الإسلام". وجرى بين الأخوين كلام ودي بينما كان الأمير بندر على فراش الموت.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الملك سلمان يرد على وصية أخيه بندر: نحن دولة قامت على الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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