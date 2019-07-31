أنباء عن مقتل حمزة بن لادن المرشح لقيادة القاعدة بعد أبيه

قالت مصادر إعلامية إن حمزة بن لادن، نجل زعيم التنظيم السابق، توفي أو قتل.

ونقلت المصادر عن مسئولين أمريكيين تأكيدهم خبر وفاة نجل زعيم التنظيم.

ولم يورد المسئولون تفاصيل إضافية عما إذا كان قد قتل عن طريق الاستهداف أو قتل مات بشكل طبيعي.

كما لم يتحدث المسئولون الأمريكيون عن المنطقة التي توفي فيها بن لادن.

يشار إلى أن أسامة بن لادن قتل في عملية أمريكية بمنطقة "أبت أباد" الباكستانية في شهر مايو من العام 2011.