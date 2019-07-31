قالت مصادر إعلامية إن حمزة بن لادن، نجل زعيم التنظيم السابق، توفي أو قتل.
ونقلت المصادر عن مسئولين أمريكيين تأكيدهم خبر وفاة نجل زعيم التنظيم.
ولم يورد المسئولون تفاصيل إضافية عما إذا كان قد قتل عن طريق الاستهداف أو قتل مات بشكل طبيعي.
كما لم يتحدث المسئولون الأمريكيون عن المنطقة التي توفي فيها بن لادن.
يشار إلى أن أسامة بن لادن قتل في عملية أمريكية بمنطقة "أبت أباد" الباكستانية في شهر مايو من العام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن مقتل حمزة بن لادن المرشح لقيادة القاعدة بعد أبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.