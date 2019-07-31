المتحدث باسم الجيش الليبي: معركة تحرير طرابلس شارفت على الانتهاء

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن معركة تحرير العاصمة طرابلس شارفت على الانتهاء.
وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تموز 31، 2019: هدفنا هو القضاء على تنظيمي القاعدة والإخوان.
وتابع المسماري: نقاتل من أجل الوصول إلى الدولة المدنية المبنية على الدستور.
وأكد أن هناك إرهابين ضمن حكومة الوفاق مطلوبين في مجلس الأمن.
وبدأ الجيش الوطني الليبي، قبل شهرين، عملية واسعة لتحرير العاصمة طرابلس.
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