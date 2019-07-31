عاجل.. تحطم طائرة مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا

تحطمت طائرة عسكرية أميركية من طراز "إف-"18 في ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز". ورفض المصدر الذي لم يصرح عن اسمه توفير المزيد من المعلومات. ولم يوفر متحدث باسم الجيش الأمريكي تعليقا مباشرا عن الحادثة.

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