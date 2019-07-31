الإمارات توضح رسمياً حقيقة الاجتماع مع إيران

أوضحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، حقيقة إجتماع قيادة خفر السواحل مع نظرائهم الإيرانيين .

وذكر مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية، سالم محمد الزعابي، أن هذا الإجتماع هو الأول منذ 2013 .. مشدّدة على أن جدول أعمال اللقاء اقتصر على شؤون الصيادين ووسائل الصيد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الزعابي ارتياحه لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي عقد في طهران أمس الثلاثاء.

وقال الزعابي إن الاجتماع جاء استكمالًا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب .

وأضاف أن جدول الأعمال اقتصر على ”ما يتصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم“، مشدّدًا على ”أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين“.

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وانعقد الاجتماع وهو الأول من نوعه منذ 2013، في وقت يتصاعد التوتر في مياه الخليج في أعقاب سلسلة من الهجمات الغامضة على ناقلات قبالة ساحل دول الإمارات وخليج عمان.

وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون إيران بالمسؤولية عن الهجمات، وهو ما تنفيه طهران بشدة.

وأكّدت مصادر خليجية في وقت سابق، أن الاجتماع ”لا علاقة له بالتوترات الإقليمية الأخيرة“.

وكانت إيران حاولت الدعاية للاجتماع ومنحه أبعادًا سياسية، وسط العزلة العالمية التي تعيشها طهران.