خامنئي يحرض ضد البحرين ويدعو شعبها للتظاهر بسبب إعدام إرهابيين

حرّض المرشد الإيراني علي خامنئي، ضد البحرين، على خلفية إعدام شابان متهمان بالإرهاب .

وقال خامنئي، وفق ما نقل مكتبه الرسمي اليوم الأربعاء، في معرض حديث عن إعدام البحرين لشخصين أدينا بالإرهاب: ”لن يستمر الظلم والجور وسوف تنتصر في النهاية إرادة الشعوب التي تنشد العدالة“.

وتعود تفاصيل القضية التي أعدم فيها المدانان إلى قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا و46 متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين، حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في البحرين، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، وتزويدهم بالأسلحة والذخائر بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.