وقال آصف غفور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن القوات الهندية تستمر في انتهاك وقف إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير، وتستهدف مناطق مأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل.
وذكر المتحدث العسكري الباكستاني أن: "تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار الهندية تشير إلى خيبة أمل الهند بسبب فشلها في جامو وكشمير".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الباكستاني يؤكد اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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