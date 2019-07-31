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الجيش الباكستاني يؤكد اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين في كشمير

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أكد المتحدث الرسمي للجيش الباكستاني آصف غفور، اليوم الأربعاء، أن الجيش سيتخذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين من إطلاق النار من قبل الهند على الخط الفاصل في كشمير.

وقال آصف غفور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن القوات الهندية تستمر في انتهاك وقف إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير، وتستهدف مناطق مأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل.

وذكر المتحدث العسكري الباكستاني أن: "تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار الهندية تشير إلى خيبة أمل الهند بسبب فشلها في جامو وكشمير".

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