لافروف يبحث مع وزير خارجية لاوس تطوير العلاقات الثنائية

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا الحالة الراهنة للعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها في المستقبل، كما ركزا بشكل خاص على تنفيذ الاتفاقات التي سبق وتم التوصل إليها على أعلى مستوى بين البلدين.
وأوضحت أن هذه الاتفاقات تتعلق بتعميق الحوار السياسي وزيادة حجم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية وتكثيف التنسيق المتبادل في الشؤون الدولية.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي يقوم حاليا بزيارة إلى تايلاند تستغرق يومين، حيث يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري (روسيا - آسيان).
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