بيان رسمي.. إقالة وزير العدل الجزائري

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية إقالة وزير العدل سليمان براهمي.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية "أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الأربعاء، مهام وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي"، بحسب صحيفة "الشروق أون لاين".

وأعلن التلفزيون العمومي الجزائري، أنه تم تعيين النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهمي.

كما عيّن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، محمد زوقار أمينا عاما لوزارة العدل خلفا لسمير بورحيل الذي أنهيت مهامه.

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ووزير العدل الجديد التحق بسلك القضاء سنة 1981 ليتقلد بعدها عدة مسؤوليات أهمها نائبا عاما لدى المجالس قضائية لكل من باتنة وسطيف ووهران والجزائر، وكان آخر منصب شغله هو محامي عام لدى المحكمة العليا.

وفي 2015 أنهى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، الذي أصدر مذكرة دولية سنة 2013 تقضي بتوقيف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أقرب الرجال إلى بوتفليقة، على خلفية التحقيق في قضية “سوناطراك2”.

وفي سنة 2016 أعاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بلقاسم زغماتي إلى سلك القضاء بعد قرابة سنة على إنهاء مهامه، لكنّه لم يعده إلى منصبه السابق بل عيّنه نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا.

