اليوم.. مصر تُطلق أول مصفوفة للخدمات الرقمية

قال وزير الاتصالات المصري الدكتور عمرو طلعت، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يطلب من الرئيس الموافقة على إطلاق أول مصفوفة من خدمات مصر الرقمية في بورسعيد، والتي تقدم 18 خدمة في التموين والتوثيق ونيابات الأسر والحالة الشخصية على المنصة الرقمية والتطبيقات المحمول.

من جانبه رد الرئيس السيسي : "مبروك يلا أطلقوا واللي بعده".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.