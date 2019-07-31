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اليوم.. مصر تُطلق أول مصفوفة للخدمات الرقمية

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قال وزير الاتصالات المصري الدكتور عمرو طلعت، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يطلب من الرئيس الموافقة على إطلاق أول مصفوفة من خدمات مصر الرقمية في بورسعيد، والتي تقدم 18 خدمة في التموين والتوثيق ونيابات الأسر والحالة الشخصية على المنصة الرقمية والتطبيقات المحمول.

من جانبه رد الرئيس السيسي : "مبروك يلا أطلقوا واللي بعده".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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