اليوم.. مصر تُطلق أول مصفوفة للخدمات الرقمية

من جانبه رد الرئيس السيسي : "مبروك يلا أطلقوا واللي بعده".
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.
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