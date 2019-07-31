السيسي: تقدروا تحاسبونا بجد من 2020

الموجز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحلول منتصف العام المقبل سيشعر المواطنين بالتغيير، متابعًا: "هتقدروا تحسابونا بجد من 2020 وأنت طالع".

جاء هذا خلال إجابته على سؤال أحد المواطنين، حول مدى اهتمام الدولة بالقطاع الثقافي، والضعف الواضح في إنشاء مجتمعات عامة جديد، وتقليدية أنشطة وزارة الثقافة، وعدم وجود ربط بين أنشطة وزارات: الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والثقافة.

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وأضاف الرئيس: "خلال عام 2020 ننطلق بشكل قوي تظهر أثار الإصلاح لنا جميعًا كمصريين، إحنا بنسابق الزمن، مش علشان أنا في الموقع ده، ومش شكر في الحكومة، بس التحديات كثيرة أوي، والوقت اللي اتأخرناه كبير أوي، وعلشان نوصل للمستوى اللي بنتمناه محتاجين وقت وجهد، قطاع زي الكهرباء مثلًا علشان نطوره احتاج 600 مليار جنيه، إحنا معانا وزراء أغلبهم فاهمين وكويسين وبيبذلوا جهد ومخلصين في عملهم".

وتابع : "الناس هتحس بالتغيير من منتصف العام القادم، هتقدروا تحسابونا بجد من 2020 وانت طالع، في موضوع زي الثقافة هنحس بالآثار أمتى؟ مش هنقول خلال سنتين ثلاثة، لكن ده ممكن، لو كلفنا حد بانتقاء مجموعة من الشباب الموهوب ونفذ هذا الدور".

واستطرد: "بقول لوزير الشباب إن فيه 3 معايير للنجاح، أولها الانتقاء، ثم الفرز، ثم التدريب والتقييم والمتابعة، هنحقق نتائج هائلة، عايز فريق كرة قدم كويس؟ مش ممكن تقولي إن مصر فيها 100 مليون مصري مافيهمش 1000 شاب جيد، لكن المشكلة في آليات العمل، ده مايزعلش حد، بس ده الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة، دول مش بيفرزوا في بلادهم بس، دول بيفرزوا في بلادنا احنا كمان، كل قطاع فيه المميزين لكن الفكرة إزاي نوصلهم".