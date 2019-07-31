السيسي يزف نبأ سار للمصريين : حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ولدينا فائض للتصدير

الموجز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي حققنا 82 اكتشافا جديدا في دلتا مصر وأكد أن اكتشافات الغاز حققت الاكتفاء الذاتي ولدينا احتياطي يمكن تصديره.

وتابع الرئيس السيسي: إن تعيين الحدود البحرية مع قبرص والسعودية أتاح فرص جديدة للتنقيب عن الغاز.

جاء ذلك خلال جلسة اسأل الرئيس حيث وجه المواطن المصرى أسئلته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل شفافية وهي الفقرة التي حققت على مدار العامين الماضيين ثراءً في الوعي الجمعي لدى المصريين، واستقاء المعلومات من رأس الدولة المصرية بشكل مباشر.