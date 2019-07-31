السيسي يحدد جنسية مدرب «منتخب مصر» القادم

الموجز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بعدما تعرض إليه المنتخب الوطني لكرة القدم من خسائر في الفترة الماضية؛ توقفت وزارة الرياضة عن الاستعانه بمدربين أجانب لتدريب المنتخب.

جاء ذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن مؤتمر السابع للشباب، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وسأل الرئيس الحضور "هنجيب مدربين أجانب تاني؟"، ليرد مازحا: "خلاص مفيش بقي"، موضحا: "أحنا ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين ولازم ندي الفرصة.. النتيجة واحدة".