«تطلق 120 صاروخ خلال 20 ثانية» منظومات تورنادو G: جيل جديد في عائلة صواريخ «كاتيوشا» و«غراد»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

استعرض برنامج كلاشينكوفا الذي يعرض على قناة روسيا اليوم وتقدمه الإعلامية الروسية Anna K ، منظومات صاروخية روسية تعتبرها واشنطن من الأقوى في العالم وهى صواريخ "تورنادو G".

حيث إنها جيل جديد في عائلة "كاتيوشا" و"غراد" الشهيرة، لكنها أقوى ب15 مرة بحسب ما وصفته روسيا اليوم!

وفي لقاء مع احد المسئولين العسكريين صرح بأن المنظومة تعتبر من أحدث المنظومات الصاروخية في العالم حيث تستطيع إطلاق ما يقرب من 120 صاروخ في 20 ثانية فقط .

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وأضافت الإعلامية Anna K أن صواريخ "تورنادو G" تعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل مما يسهل على طاقم المركبة إطلاق الصواريخ دون النزول من المركبة ، وتستطيع المركبة الحاملة للمنظومة أن تكون على وضع القتال خلال دقيقة واحدة من وصولها لميدان المعركة .