الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش بعيده

هنأت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، الجيش ال​لبنان​ي، قيادة وضباطاً وأفراداً، بمناسبة حلول عيده الرابع والسبعين، وأثنت على دوره الجوهري في حفظ السلام ، وعلى تضحيات كلّ عنصر من عناصر المؤسسة العسكريّة، كما أنها تقف وقفة إجلالٍ أمام أرواح شهدائه الأبطال.

وفي هذه المناسبة، ألقت الهيئة الضوء على أهمية مشاركة المرأة في صفوق ​الجيش اللبناني​، من أجل استكمال النضال الوطني وحفظ الأمن والسلام على الأصعدة كافة.

وأشارت إلى أن قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والذي أعدّ لبنان خطة عمل وطنية لتطبيقه، كرّس دور المرأة الأساسي في جهود بناء السلام، من خلال زيادة تمثيلها في ​القوى الأمنية​، بالتوازي مع تفعيل مشاركتها بشكلٍ أكبر في ​الحياة​ السياسية وفي مراكز صنع القرار.