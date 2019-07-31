الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش بعيده

هنأت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وأفراداً، بمناسبة حلول عيده الرابع والسبعين، وأثنت على دوره الجوهري في حفظ السلام ، وعلى تضحيات كلّ عنصر من عناصر المؤسسة العسكريّة، كما أنها تقف وقفة إجلالٍ أمام أرواح شهدائه الأبطال.
وفي هذه المناسبة، ألقت الهيئة الضوء على أهمية مشاركة المرأة في صفوق الجيش اللبناني، من أجل استكمال النضال الوطني وحفظ الأمن والسلام على الأصعدة كافة.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والذي أعدّ لبنان خطة عمل وطنية لتطبيقه، كرّس دور المرأة الأساسي في جهود بناء السلام، من خلال زيادة تمثيلها في القوى الأمنية، بالتوازي مع تفعيل مشاركتها بشكلٍ أكبر في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار.
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