علامة: أفراج الجيش حراس أمننا وسياج حدود وطننا الثابت بوجه العدو

وجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة عيد الجيش "التحية لقيادة وضباط ورتباء وأفراد ​الجيش اللبناني​ والرحمة لشهدائه الأبطال، وقال: "إنهم بحق حراس أمننا وسياج حدود وطننا الثابت بوجه العدو والمجموعات الإرهابية المتمسكين بوطنيتهم العابرة للمناطق و​الطوائف​ الممتهنين للتضحية بشرف ووفاء".

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