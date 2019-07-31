أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب و​المرأة​ ​فيوليت الصفدي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في ​الحياة​ السياسية في لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيوليت الصفدي :‏كل الدعم للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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