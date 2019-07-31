أكّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، أنّه "يمكننا أن نعيد شواطئنا العامة أنظف وأفضل وتكون مليئة بالسياح". وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطلوب وقف تلويث بحرنا: أوّلًا، وقف جريمة مكبات ​النفايات​ (عدم توسيعها لا بالعرض ولا بالإرتفاع)، ثانيًا تشغيل محطات تكرير المجارير (الّتي هي موجودة أصلًا)، وثالثًا معاقبة صارمة بحقّ المعتدين على الملك العام؛ والبحر كفيل بتنظيف نفسه".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: لعدم تلويث بحرنا من خلال وقف جريمة مكبات النفايات وتشغيل محطات تكرير المجارير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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