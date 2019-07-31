معلومات الـOTV: العمل جار لعقد جلستين لمجلس الوزراء إحداهما هذا الأسبوع

كشفت معلومات قناة الـ"OTV"، أنّ "العمل جار لعقد جلستين ل​مجلس الوزراء​ وليس جلسة واحدة فقط: أولى قد تكون هذا الأسبوع، وثانية الأسبوع المقبل، لكنّ الأمر رهن نتائج المشاورات، ولم يُحسَم بعد".

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