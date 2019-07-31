أعلنت رئاسة ​مجلس الوزراء​ أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وقّع كتابًا عرض بموجبه على مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى استبدال عبارة "المعوقين" بعبارة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، أينما وردت في النصوص القانونيّة والمراسلات كافّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري وقع كتابا عرض بموجبه مشروع قانون يرمي لاستبدال عبارة "المعوقين" بـ"ذوي الاحتياجات الخاصة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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