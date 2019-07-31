تجدد الحرائق في بطمة والبلدية تناشد الجيش التدخل

تجددت الحرائق في احراج بلدة بطمة - الشوف على نحو كبير، بعد أن تدخلت طوافة للجيش لمساعدة الدفاع المدني على إخماد النيران.
وناشدت بلدية بطمة قيادة الجيش المساعدة على إطفاء الحرائق التي لا تلبث أن تشتعل من جديد، ويساعد في ذلك الجو الحار والرياح الساخنة التي تهب ليلا. وتقترب النيران من احد المنازل المأهولة في البلدة مما يجعلها في خطر الاحتراق أيضا.
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