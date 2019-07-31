مراد هنأ الجيش بعيده: جيشنا ضمانة لأمن لبنان

وجه النائب ​عبد الرحيم مراد​ تحية للجيش ال​لبنان​ي في عيده و"هو المؤسسة التي تجسد الوحدة الوطنية و تعطي القوة والمنعة للوطن". وأكد ان " جيشنا يحمي الحدود ومعه الشعب و​المقاومة​ . جيشنا ضمانة لأمن لبنان". وقال: "المجد والخلود ل​شهداء الجيش​ والتحية لقيادته وضباطه وأفراده".

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