كبارة هنأ الجيش بعيده: حماية الوطن لا تكون إلا ببندقيته الشرعية

هنأ النائب ​محمد كبارة​ ال​لبنان​يين بعيد ​الجيش اللبناني​ الرابع والسبعين، وتوجه بتحية خاصة إلى "ضباط ورتباء وجنود الجيش اللبناني الذين يقدمون التضحيات الجسام ليبقى لبنان حرا سيدا مستقلا آمنا ومستقرا". وأكد كبارة "رهان اللبنانيين على الجيش اللبناني الذي أثبت أنه صمام الأمان والاستقرار، وأن حماية الوطن لا تكون إلا ببندقيته الشرعية".

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