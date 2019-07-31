النشرة: فوز المرشحين الـ3 لعضوية المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في صيدا بالتزكية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "باب الترشيح لعضوية ​المجلس الاسلامي الشرعي​ الاعلى عن كل المناطق اللبنانية، اقفل ظهر اليوم وقد تبين أن المرشحين عن ​مدينة صيدا​ هم كل من المحامي الاستاذ عبد الحليم الزين (عضو في المجلس الحالي)، المحامي موفق الرواس (عضو في المجلس الحالي)، الاستاذ فايز بعاصيري (مرشح لأول مرة).

وحيث ان لمدينة صيدا ثلاثة مقاعد فقط في المجلس، وحيث أن المرشحين هم ثلاثة فقط لذلك يعتبر المرشحون الثلاثة فائزين بالتزكية بالمقاعد الثلاثة الخاصة بمدينة صيدا لولاية المجلس المقبلة والتي تبدأ أوائل تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى اواخر سنة 2023م.

يُذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها المرشحون عن مدينة صيدا بالتزكية.