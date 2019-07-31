المفتي الصلح هنأ الجيش بعيده: هو ضمانة للسيادة ودرع حماية للسلم الأهلي

أكّد مفتي ​بعلبك الهرمل​ الشيخ ​خالد الصلح​، خلال تهنئة وجّهها إلى وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ وقائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزيف عون​ وكلّ ضباط وعناصر الجيش في عيدهم الـ74، "تأييده للمسيرة المشرّفة للمؤسستنا العسكرية الوطنية الجامعة". وشدّد على أنّ "جيشنا الّذي سطّر الكثير من الإنجازات الوطنيّة، هو بقيادته وضباطه وأفراده ضمانة للسيادة ودرع حماية للسلم الأهلي. ولا ننسى التضحيات الّتي قدّمها بوجه الاحتلال الصهيوني، وحفظه لسيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافّة".

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