سلمان:يبقى الجيش وحده حامي الاستقلال والمدافع عن السيادة والكرامة

أكد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد سليمان​ انه "في الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس ​الجيش اللبناني​ يبقى وحده دون سواه حامي ​الاستقلال​ والمدافع عن السيادة والكرامة.الف تحية وتحية لكل ضباط وجنود الجيش حماة البلد في عيدهم الذي هو عيد الوطن".

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