تاس: وفد بريطاني طلب عقد اجتماعا ثنائيا مع لافروف ثم تراجع عنه في آسيان

أكد مصدر لوكالة "تاس" الروسية للأنباء أنه "طلب وفد بريطاني عقد اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك".
ولفت المصدر الى أن "البريطانيين طلبوا الاجتماع ولكنهم اختفوا بعد ذلك متذرعين بأنهم يحتاجون إلى تعليمات من القيادة".
كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد وصل إلى تايلاند لحضور الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ويخطط راب لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع كبار الدبلوماسيين في الدول الأعضاء في الرابطة.
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