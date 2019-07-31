تاس: وفد بريطاني طلب عقد اجتماعا ثنائيا مع لافروف ثم تراجع عنه في آسيان

أكد مصدر لوكالة "تاس" الروسية للأنباء أنه "طلب وفد بريطاني عقد اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ على هامش رابطة دول ​جنوب شرق آسيا​ (​آسيان​) في ​بانكوك​".

ولفت المصدر الى أن "البريطانيين طلبوا الاجتماع ولكنهم اختفوا بعد ذلك متذرعين بأنهم يحتاجون إلى تعليمات من ​القيادة​".

كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد وصل إلى ​تايلاند​ لحضور الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ويخطط راب لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ مع كبار الدبلوماسيين في الدول الأعضاء في الرابطة.