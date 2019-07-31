نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية أن "مدريد لا تخطط حاليا للانضمام إلى التحالف الذي تنوي واشنطن تشكيله لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز".
واوضح المصدر للوكالة "اننا نتابع مختلف ردود الأفعال، لكننا لا نخطط للمشاركة في هذا التحالف حتى الآن".
وأفادت صحيفة "كونفيدينسيال" الإسبانية بأن مدريد تلقت مقترحا من واشنطن هذا الأسبوع بالمشاركة في التحالف.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب.
كانت هذه تفاصيل خبر تاس عن مصدر بالخارجية الاسبانية: لا نخطط للمشاركة في البعثة الأميركية بمضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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