تاس عن مصدر بالخارجية الاسبانية: لا نخطط للمشاركة في البعثة الأميركية بمضيق هرمز

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في ​وزارة الخارجية الإسبانية​ أن "​مدريد​ لا تخطط حاليا للانضمام إلى التحالف الذي تنوي ​واشنطن​ تشكيله لضمان أمن الملاحة في ​مضيق هرمز​".

واوضح المصدر للوكالة "اننا نتابع مختلف ردود الأفعال، لكننا لا نخطط للمشاركة في هذا التحالف حتى الآن".

وأفادت صحيفة "كونفيدينسيال" الإسبانية بأن مدريد تلقت مقترحا من واشنطن هذا الأسبوع بالمشاركة في التحالف.

وكانت ​الولايات المتحدة​ قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة ​الخليج​، وخاصة في مضيقي هرمز و​باب المندب​.