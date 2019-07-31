حريق في مجمع بتروكيميائيات بولاية تكساس الأميركية

اندلع حريق في مجمع بتروكيميائيات شركة "إكسون موبيل" بولاية ​تكساس​ الأميركية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في الهواء.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بأنه "اندلع الحريق في منشأة "إكسون موبيل" في مدينة باي تاون، على بعد حوالي 25 ميلًا إلى الشرق من ​هيوستن​ أكبر مدن الولاية".

وأشارت الوكالة إلى أن "الحريق هو الأحدث ضمن سلسلة من ​الحرائق​ في منطقة هيوستن التي تضم منشآت صناعة بتروكيميائيات، من دون معرفة أسبابه".

وأعلنت سلطات مدينة بايتاون أن "الحريق اندلع بمنطقة تحتوي على مادة البولي بروبيلين الخطرة، وطلبت الشركة من بعض السكان القريبين أن يلجؤوا لأماكن آمنة كإجراء وقائي".