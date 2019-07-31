اردوغان قدم العزاء هاتفيا للملك سلمان وفاة الأمير بندر وبحثا بالتطورات الإقليمية

ذكرت "وكالة الأنباء ​السعودية​- واس"، أنّ "ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود".

ولفتت إلى أنّ "الملك سلمان قد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس التركي على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد".

من جانبها، أوضحت وكالة "الأناضول" أنّ "اردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات بين البلدين وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية".

وكان الأمير بندر الّذي هو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، قد توفي يوم الأحد؛ وهو لم يتقلّد أي منصب رسمي في ​الدولة​.