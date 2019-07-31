مسؤول أميركي: ظريف ساعد في تنفيذ جدول أعمال متهور لخامنئي

نقلت وكالة "​رويترز​" للانباء عن مسؤول أميركي أن "​واشنطن​ فرضت ​عقوبات​ على وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بفرض عقوبات على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد ​علي خامنئي​".

وأوضح المسؤول أن "ظريف ساعد في تنفيذ جدول أعمال متهور لخامنئي".

وأدرجت ​وزارة الخزانة الأميركية​ ظريف إلى قائمة العقوبات، ومن جهته أعلن ظريف أن "​أميركا​ فرضت عليه عقوبات لأنه يمثل تهديدا لجدول أعمالها".