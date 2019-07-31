مسؤول أميركي: ظريف ساعد في تنفيذ جدول أعمال متهور لخامنئي

نقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مسؤول أميركي أن "واشنطن فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي".
وأوضح المسؤول أن "ظريف ساعد في تنفيذ جدول أعمال متهور لخامنئي".
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية ظريف إلى قائمة العقوبات، ومن جهته أعلن ظريف أن "أميركا فرضت عليه عقوبات لأنه يمثل تهديدا لجدول أعمالها".
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