أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​وزارة الخزانة الاميركية​ فرضت ​عقوبات​ علي لأنني أمثل تهديدا لجدول اعمالها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: واشنطن فرضت عقوبات علي لأنني أمثل تهديدا لجدول اعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.