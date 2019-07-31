شكرا لقرائتكم خبر عن قمع تركيا.. القبض على رئيس تحرير صحيفة معارضة بتهمة إهانة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الزمان التركية، أن قوات الجاندرما (الدرك) التابعة لوزارة الداخلية التركية، القت القبض على "على أفجو"، رئيس تحرير جريدة “يورت” التركية المعارضة، خلال تواجده فى مدينة بولو، بقلب تركيا، من أجل حضور أحد الاجتماعات.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات التى قدمتها رئاسة قوات الجاندرما إلى الجريدة أوضحت أن "علي أفجو" تم إرساله إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” دون التطرق إلى التفاصيل.

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يذكر أن تهمة إهانة الرئيس أردوغان تحولت منذ خمس سنوات إلى "سيف" مسلّط على المعارضين، خاصة الصحفيين الذين تملأ السجون التركية بالمئات منهم، بالمقابل من تمتّع أردوغان بالحصانة القانونية.