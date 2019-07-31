شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تجرى قرعة لاختيار أصحاب تأشيرات الحج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للجنة لنشاط ورئيس لجنة الحج والعمرة قرعة ٤٠ تأشيرة للحج استكمالاً لعدد التأشيرات الفردية التى حصلت عليها النقابة لهذا العام لتصل الى ١٠٠ تأشيرة للزملاء الراغبين فى الحصول عليها هدا العام.

وقال حسين الزناتى إنه تم اختيار أصحاب التأشيرات الجديدة وذلك بترتيب الفائزين بالقرعة الأولى التى لم يتم اختيارسوى ٦٠ فقط منهم فى المرحلة الاولى، مضيفا أنه تم إجراء قرعة اليوم على ما تبقى من التأشيرات بين الزملاء الذين كانوا قد تقدموا فى نفس القرعة ولم يحالفهم الفوز بها.

وذكر حسين الزناتى أنه تم اختيار ٤٠ زميل وزميلة أساسيين، ومثلهم احتياطيين وبدأ التواصل مع الزملاء وستقوم النقابة لضيق الوقت بسرعة إنهاء إجراءات التأشيرات الجديدة.