أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
وأكدت الوزارة إدراج ظريف في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".
وكانت الولايات المتحدة، فرضت منذ فترة، حزمة من العقوبات على إيران تستهدف مسؤولين بارزين على رأسهم المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي.
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