32 لفافة بانجو.. ضبط طالب لاتهامه بحيازة مخدرات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ألقت قوات الشرطة في مدينة رأس البر القبض على طالب بتهمة ترويج كميات من نبات "البانجو" المخدر.

جاء ذلك خلال حملة أمنية شنتها قوات الشرطة على عدد من المناطق في مدينة رأس البر، اليوم الأربعاء.

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التفاصيل بدأت باشتباه دورية أمنية في الشاب، يحمل حقيبة سوداء بدت عليه ملامح الريبة، وبتفتيشه تبين أن بحيازته 32 لفافة صغيرة من المخدر وهاتف محمول.

وتبين أن الشاب المتهم "سامح.ع"، البالغ من العمر 20 سنة، طالب ويقيم في الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيق في ملابسات الواقعة.