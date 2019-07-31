محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
ألقت قوات الشرطة في مدينة رأس البر القبض على طالب بتهمة ترويج كميات من نبات "البانجو" المخدر.
جاء ذلك خلال حملة أمنية شنتها قوات الشرطة على عدد من المناطق في مدينة رأس البر، اليوم الأربعاء.
التفاصيل بدأت باشتباه دورية أمنية في الشاب، يحمل حقيبة سوداء بدت عليه ملامح الريبة، وبتفتيشه تبين أن بحيازته 32 لفافة صغيرة من المخدر وهاتف محمول.
وتبين أن الشاب المتهم "سامح.ع"، البالغ من العمر 20 سنة، طالب ويقيم في الزقازيق بمحافظة الشرقية.
تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيق في ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 32 لفافة بانجو.. ضبط طالب لاتهامه بحيازة مخدرات في دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.