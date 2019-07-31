محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، انقطاع المياه عن 6 مناطق شرقي المحافظة، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط 700 مم.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، تسبب الكسر في قطع المياه عن 6 مناطق هي "أبيس، عزبة الموظفين، حجر النواتية، خورشيد قبلي المحمودية، العوايد، عزبة سكينة".

وأضافت الشركة أنه سيتم إعادة المياه إلى المناطق المتضررة بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر في الخط.

ونوهت الشركة أنه يمكن للمواطنين بتلك المناطق طلب سيارات مياه متنقلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

يذكر أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية كانت قد أعلنت، عصر اليوم، انقطاع المياه عن مناطق وسط وشرق المحافظة، بسبب حدوث كسر بماسورة مياه رئيسية 1000 مم.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. انقطاع المياه عن 6 مناطق في الإسكندرية بسبب "كسر ماسورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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