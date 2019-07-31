الجزائر / وكيل الجمهوريّة يؤكد فرارها والمعنية تنفي، ما قصّة فرار وزيرة الثقافة السابقة إلى فرنسا ؟

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أمس، الثلاثاء 30 جويلية 2019، أنه لم يتم الاستماع بعد لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة وإختفائها مباشرة بعد إستعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".

وذكر ذات المصدر أنه "إستحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الإستماع لكلا الطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة"، غير أن خليدة تومي أوضحت مساء أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية من البيت العائلي بالجزائر العاصمة أنها لم تغادر الجزائر منذ سنة على الأقل.

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ونقلت الوكالة عن الوزيرة السابقة للثقافة قولها "أعيش في بلدي بالجزائر العاصمة في البيت العائلي مع أسرتي ولم أغادر بلدي منذ سنة على الأقل".

* المصدر: " الشروق " الجزائرية