رصدوا مليون دولار للقبض عليه.. تفاصيل لا تعرفها عن نجل الإرهابي أسامة بن لادن

قالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة أسامة بن لادن، ابن زعيم تنظيم القاعدة، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسئولين أمريكيين.

وأضافت الشبكة عن ثلاثة مسئولين أمريكيين أن نجل الإرهابي أسامة بن لادن لقي مصرعه، دون الكشف عن موعد ومكان وفاته حسب المعلومات، وكان آخر ظهور لحمزة بن لادن فى عام 2018 عبر بيان أصدره تنظيم القاعدة،

دعا فيه السعوديين إلى الثورة.

وفي يوم الجمعة 1 مارس2019، عرض برنامج المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على ⁧‫حمزة بن لادن⁩، ابن زعيم تنظيم ⁧‫القاعدة⁩ السابق​.

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ولد عام 1989 وهو معروف باسم حمزة بن لادن أو حمزة

لادن، وقُتل شقيقه خالد بن لادن في عام 2011 في الغارة التي أسفرت عن مقتل والده.

في يوم الجمعة 1 مارس 2019 عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة بن لادن بعد أن قام في الأعوام القليلة الماضية، بنشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها أتباع التنظيم إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين انتقاما لمقتل والده.

وفي اليوم نفسه 1 مارس 2019 وبعد صدور قرار الولايات التحدة صدر أمر ملكي سعودي بإسقاط الجنسية السعودية عنه.