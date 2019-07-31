بالصور.. معرض دولي لتوحيد الشعوب ونشر والمحبة والسلام

كتبت- هبة مصطفى

شهدت القاهرة اليوم افتتاح روئ عربية بدورته الخامسة بمشاركة 140 فنانا وفنانة بمشاركة من 9 دول عربية بقاعة الأهرام، وهدف لتوصل رسالة المحبة والسلام والوحدة والعروبة.

وافتتح المعرض أ. د عادل عبدالرحمن أ. د علا يوسف ومشرف المعرض الفنان أحمد جمال وميساء مصطفي ولجان المعرض وبحضور نخبة من المثقفين والنقاد ومحبي الفنون التشكيلية.

وتضمن المعرض أكثر من 140 عملا فنيا ونحتيا وصور فوتوغرافية واطلع الجميع على الأعمال التي رسمها فناني الدول العربية وقد قدم الفنانين المشاركين شرحا حول أعمالهم الفنية وكيفية تصميمها وقد أجرى أ.د عادل عبدالرحمن أ.د علا يوسف حوارا ونقدا فنيا للأعمال الفنية مع الفنانين والفنانات الحضور والمشاركين

Advertisements

بالمعرض اللذان أبديان شكرهما وامتنانها للفريق الرائع الذي رتب لهذا المعرض وعلى رأسهم الأستاذ أحمد جمال وميساء مصطفى والفنان ومحمد عسيري والدكتور أحمد الحربي والفنانة أمل علم والدكتورة سلوى حجر.

واختتم الحفل بتكريم الفنانين المشاركين والحضور بشهادات ودروع. الجدير أنه تكريم خاص لكلا من الفنان محمد عسيري والدكتور أحمد الحربي والدكتورة ووفاق حميد بشهادة الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة تقديرا لجهودهم في الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.