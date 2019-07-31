نتنياهو يستقبل كوشنر بالقدس لبحث صفقة القرن

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، بجاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، كل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران، بريانهوك، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.
ومن المتوقع أن يبحث كوشنر مع نتنياهو خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامية بـ "صفقة القرن"،
ووصل كوشنر إلى إسرائيل قادما من الأردن، حيث استقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأكد له ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967.
ويقوم كوشنر حاليا بجولة في الشرق الأوسط تشمل كلا من الأردن وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات وقطر.
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